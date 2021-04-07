Зарегистрироваться на выплату "карантинных" 8 тысяч можно будет уже на следующей неделе

Предприниматели и другие граждане, которые пострадали от условий "красной" зоны карантинных ограничений, смогут зарегистрироваться на получение помощи в размере 8 тысяч гривен уже на следующей неделе. Это можно будет сделать посредством портала или приложения "Дия".

Об этом во время заседания Камбина сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дия. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе", - сказал прем'ер. Он отметил, что правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мер в "красных зонах".