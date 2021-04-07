Зареєструватися на виплату "карантинних" 8 тисяч можна буде вже наступного тижня

Підприємці та інші громадяни, які постраждали від умов "червоної" зони карантинних обмежень, зможуть зареєструватися на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень вже наступного тижня. Це можна буде зробити за допомогою порталу або застосунку "Дія".
Про це під час засідання Камбіну сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку Дія. Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня", - сказав прем'єр.
Він зазначив, що уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, що постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про компенсації бізнесу і найманим працівникам, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Документ набуває чинності з дня, наступного за його опублікуванням.
Фізичні особи підприємці і наймані працівники, які змушені припинити свою діяльність через карантин у "червоних" зонах, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату в сумі 8 тисяч гривень.
До гарантованої державою одноразової допомоги, ФОПи і наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування приймуть відповідне рішення.