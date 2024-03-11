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Зараз саме час для дискусії про відправлення західних військ до України, - глава МЗС Литви

Понеділок 11 березня 2024 18:04
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Зараз саме час для дискусії про відправлення західних військ до України, - глава МЗС Литви Фото: Габріелюс Ландсбергіс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Ouest-France заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його попросили прокоментувати те, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну викликала серйозні дебати.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що "жодна зі столиць не знаходиться надто далеко від Києва для армії російського диктатора Володимира Путіна".

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС.

Заява Макрона

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.

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