Сейчас самое время для дискуссии об отправке западных войск в Украину, - глава МИД Литвы

Сейчас настало подходящее время для того, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Ouest-France заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Его попросили прокомментировать то, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину вызвало серьезные дебаты.

"Сейчас самое подходящее время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", - ответил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не находится слишком далеко от Киева для армии российского диктатора Владимира Путина".

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинская линия фронта сравнима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас", - добавил глава МИД.

Заявление Макрона

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Но он уточнил, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже Макрон уточнил, что отправка французских войск в Украину возможна в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Некоторые страны уже публично выступили против такой инициативы.