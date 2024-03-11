ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сейчас самое время для дискуссии об отправке западных войск в Украину, - глава МИД Литвы

Понедельник 11 марта 2024 18:04
UA EN RU
Сейчас самое время для дискуссии об отправке западных войск в Украину, - глава МИД Литвы Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас настало подходящее время для того, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Ouest-France заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Его попросили прокомментировать то, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину вызвало серьезные дебаты.

"Сейчас самое подходящее время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", - ответил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не находится слишком далеко от Киева для армии российского диктатора Владимира Путина".

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинская линия фронта сравнима с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас", - добавил глава МИД.

Заявление Макрона

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Но он уточнил, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже Макрон уточнил, что отправка французских войск в Украину возможна в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Некоторые страны уже публично выступили против такой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Литва Эммануэль Макрон Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы аналитиков, банкиров и населения
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг