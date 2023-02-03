"Зараз поїду додому". Окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (перехоплення)

Російський солдат у розмові скаржиться своєму командиру, що вони не мають жодного зв'язку з солдатами, які перебувають на "нулі", і погрожує залишити бойові позиції.

"Ми без жратви, без нічого. Навіщо воно нам треба? Що вони там наробили якісь нісенітниці. Ну а тепер нехай беруть і відбивають ці місця... Зараз приходжу до вас, скидаю броник та їду додому", - заявляє солдат.