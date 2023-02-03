UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зараз поїду додому". Окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (перехоплення)

Ілюстративне фото: окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не залишають планів втекти з України на тлі поганого постачання військ та провалів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський солдат у розмові скаржиться своєму командиру, що вони не мають жодного зв'язку з солдатами, які перебувають на "нулі", і погрожує залишити бойові позиції.

"Ми без жратви, без нічого. Навіщо воно нам треба? Що вони там наробили якісь нісенітниці. Ну а тепер нехай беруть і відбивають ці місця... Зараз приходжу до вас, скидаю броник та їду додому", - заявляє солдат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Луганської області до Московської втекла група озброєних окупантів.

Також ми писали, що в Росії застрелили свого солдата, який втік з України зі зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійська РФГлавное управление разведкиВійна Росії проти України