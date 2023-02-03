"Зараз поїду додому". Окупант заявив командиру про плани втекти з поля бою (перехоплення)

Росіяни не залишають планів втекти з України на тлі поганого постачання військ та провалів на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський солдат у розмові скаржиться своєму командиру, що вони не мають жодного зв'язку з солдатами, які перебувають на "нулі", і погрожує залишити бойові позиції.
"Ми без жратви, без нічого. Навіщо воно нам треба? Що вони там наробили якісь нісенітниці. Ну а тепер нехай беруть і відбивають ці місця... Зараз приходжу до вас, скидаю броник та їду додому", - заявляє солдат.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Луганської області до Московської втекла група озброєних окупантів.
Також ми писали, що в Росії застрелили свого солдата, який втік з України зі зброєю.
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