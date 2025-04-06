Сейчас не время звонить Путину. Глава МИД Финляндии высказалась о переговорах с РФ

Время для нормализации отношений с Россией пока не пришло, поэтому сейчас не время звонить главе Кремля Владимиру Путину. Поддержка Украины, ослабление РФ санкциями, укрепление обороны остаются приоритетами Финляндии.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора", - сказала она.

По словам главы МИД Финляндии, новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект (имеется ввиду атака на Кривой Рог, - ред), приведшее к гибели детей, "указывают на то, что разговор следует отложить".

Министр также подчеркнула, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", - подчеркнула Валтонен.

Финский министр заявила, что до тех пор, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации, - ред). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию - поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", - констатировала она.