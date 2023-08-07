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Зараз не боєздатний. У ВМС вважають, що "Оленегорський горняк" не повернеться до флоту РФ

Фото: Оленегорський горняк (wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Наталія Кава

Пошкоджений дронами російський корабель "Оленегорський горняк" може не повернутись до Північного флоту РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Такої впевненості, що він повернеться у місце базування, яким для нього є Північний флот, у нас немає. До речі, історія саме цієї одиниці є дуже показовою в контексті цієї агресії", - сказав Плетенчук.

Він нагадав, що корабель було заведено в акваторію Чорного моря незадовго до повномасштабного вторгнення. Його ціллю було здійснення десантної операції на південному узбережжі України. Однак після удару по ньому морським дроном - це буде не можливо.

"В результаті цей "гість" з далекої півночі опинився в такому стані, що він зараз не боєздатний", - підкреслив він.

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем. 

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

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