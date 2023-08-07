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Сейчас не боеспособный. В ВМС считают, что "Оленегорский горняк" не вернется во флот РФ

Фото: Оленегорский горняк (wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Наталья Кава

Поврежденный дронами российский корабль "Оленегорский горняк" может не вернуться в Северный флот РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Такой уверенности, что он вернется в место базирования, которым для него является Северный флот, у нас нет. Кстати, история именно этой единицы очень показательна в контексте этой агрессии", - сказал Плетенчук.

Он напомнил, что корабль был заведен в акваторию Черного моря незадолго до полномасштабного вторжения. Его целью было проведение десантной операции на южном побережье Украины. Однако после удара по нему морским дроном – это будет невозможно.

"В результате этот "гость" с далекого севера оказался в таком состоянии, что он сейчас не боеспособен", – подчеркнул он.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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