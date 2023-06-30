Заради співпраці з Tesla. Volkswagen може змінити стандарт зарядки електромобілів

Volkswagen веде переговори з Tesla щодо запровадження Північноамериканського стандарту зарядки на своїх електромобілях та станціях зарядки. Якщо переговори будуть успішними, то покупці електричних Volkswagen отримають доступ до мережі зарядних станцій від Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В останні роки багато автовиробників вибрали роз'єм зарядки Tesla, побоюючись втратити клієнтів, якщо вони пропонуватимуть лише роз'єм комбінованої системи зарядки (CCS), яку раніше підтримали Volkswagen та Hyundai Motor.

Ford, General Motors та ChargePoint в останні тижні досягли низки угод, що дозволить їм встановлювати на своїх нових автомобілях роз'єм стандарту Tesla.

"Volkswagen Group та її бренди зараз оцінюють впровадження Північноамериканського стандарту зарядки Tesla для своїх клієнтів у Північній Америці", - заявили в прес-службі Volkswagen.

За даними Міністерства енергетики, на зарядні пристрої від Tesla припадає близько 60% загальної кількості швидких зарядних станцій у США.