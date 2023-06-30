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Ради сотрудничества с Tesla. Volkswagen может изменить стандарт зарядки электромобилей

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Вашингтон, Пятница 30 июня 2023 06:03
Ради сотрудничества с Tesla. Volkswagen может изменить стандарт зарядки электромобилей Фото: Volkswagen может изменить стандарт зарядки электромобилей (volkswagen.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen ведет переговоры с Tesla о внедрении Североамериканского стандарта зарядки на своих электромобилях и станциях зарядки. Если переговоры увенчаются успехом, то покупатели электрических Volkswagen получат доступ к сети зарядных станций от Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние годы многие автопроизводители выбрали разъем зарядки Tesla, опасаясь потерять клиентов, если они будут предлагать только разъем комбинированной системы зарядки (CCS), которую ранее поддержали Volkswagen и Hyundai Motor.

Ford, General Motors и ChargePoint в последние недели достигли ряда соглашений, что позволит им устанавливать на своих новых автомобилях разъем стандарта Tesla.

"Volkswagen Group и ее бренды в настоящее время оценивают внедрение Североамериканского стандарта зарядки Tesla для своих клиентов в Северной Америке", - заявили в пресс-службе Volkswagen.

По данным Министерства энергетики, на зарядные устройства от Tesla приходится около 60% от общего количества быстрых зарядных станций в США.

Ранее стало известно, какие электромобили украинские покупатели покупают чаще всего в 2023 году.

Также мы писали, что Tesla снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, пытаясь завоевать новых клиентов.

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Volkswagen Tesla электромобили
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