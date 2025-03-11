Заради порятунку компанії: Nissan вдався до радикальних заходів

У компанії Nissan повністю змінилося керівництво. Оголошено про відставку Макото Учіди. На його місце призначено Айвана Еспіноса, який зараз займає посаду директора зі стратегічного планування. Також свою посаду виконавчого директора з виробництва та управління ланцюжками поставок залишить Хідеюкі Сакамото. Його місце займе Тейдзі Хірата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Nissan.

Крім того, кадрові перестановки торкнулися всієї управлінської верхівки компанії Nissan, включаючи керівників регіональних підрозділів. Формально Макото Учіда та Хідеюкі Сакамото залишаться на своїх посадах до червня, але вже з 1 квітня виконавчий комітет Nissan почне підкорятися Айвану Еспіносі.

За офіційною версією, такі радикальні перестановки у керівному складі необхідні для "досягнення короткострокових та середньострокових цілей компанії, а також для її довгострокового зростання".

Першочерговим завданням нового топ-менеджменту стане виконання антикризового плану компанії. Проте, за інформацією японської преси, компанія Honda, як і раніше, готова протягнути руку допомоги, зробивши Nissan його своєю дочірньою фірмою. Ймовірно, рада директорів компанії Nissan вважала, що краще увійти в альянс на умовах Honda, ніж збанкрутувати, а тому усунула головну перешкоду на шляху злиття в особі Макото Учіди.

Восени минулого року стало відомо про тяжке становище японського автовиробника, яка відчайдушно потребує інвестора. Вже наприкінці грудня було офіційно оголошено про проект об'єднання з компанією Honda. Однак у лютому з'ясувалося, що злиття не відбудеться, оскільки сторони не можуть дійти взаємовигідних умов угоди.

Справа в тому, що початковий план передбачав створення рівноправного спільного підприємства, під парасольку якого перейдуть компанії Honda та Nissan, проте Honda, користуючись своїм домінуючим становищем, наполягала на іншій формі об'єднання. Nissan мав стати її дочірньою структурою, проти чого активно виступав глава Ніссана Макото Учіда, який не бажав перетворювати довірену йому компанію на дочірній підрозділ Honda.

Nissan вже вжив заходів самостійного порятунку, але його фінансове становище, як і раніше, залишає бажати кращого, і в раді директорів компанії пішли на екстрені заходи.