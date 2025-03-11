Ради спасения компании: Nissan прибегнул к радикальным мерам

В компании Nissan полностью сменилось руководство. Объявлено об отставке Макото Учиды. На его место назначен Айван Эспиноса, который сейчас занимает должность директора по стратегическому планированию. Также свою должность исполнительного директора по производству и управлению цепочками поставок покинет Хидеюки Сакамото. Его место займет Тейдзи Хирата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Кроме того, кадровые перестановки коснулись всей управленческой верхушки компании Nissan, включая руководителей региональных подразделений. Формально Макото Учида и Хидеюки Сакамото останутся на своих должностях до июня, но уже с 1 апреля исполнительный комитет Nissan начнет подчиняться Айвану Эспиноси.

По официальной версии, такие радикальные перестановки в руководящем составе необходимы для "достижения краткосрочных и среднесрочных целей компании, а также для ее долгосрочного роста".

Первоочередной задачей нового топ-менеджмента станет выполнение антикризисного плана компании. Тем не менее, по информации японской прессы, компания Honda по-прежнему готова протянуть руку помощи, сделав Nissan его своей дочерней фирмой. Вероятно, совет директоров компании Nissan посчитал, что лучше войти в альянс на условиях Honda, чем обанкротиться, а потому устранил главное препятствие на пути слияния в лице Макото Учиды.

Осенью прошлого года стало известно о бедственном положении японского автопроизводителя, который отчаянно нуждается в инвесторе. Уже в конце декабря было официально объявлено о проекте объединения с компанией Honda. Однако в феврале выяснилось, что слияние не состоится, поскольку стороны не могут прийти к взаимовыгодным условиям сделки.

Дело в том, что первоначальный план предполагал создание равноправного совместного предприятия, под зонтик которого перейдут компании Honda и Nissan, однако Honda, пользуясь своим доминирующим положением, настаивала на другой форме объединения. Nissan должен был стать ее дочерней структурой, против чего активно выступал глава Ниссана Макото Учида, не желавший превращать вверенную ему компанию в дочернее подразделение Honda.

Nissan уже принял меры самостоятельного спасения, но его финансовое положение по-прежнему оставляет желать лучшего, и в совете директоров компании пошли на экстренные меры.