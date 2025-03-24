Заради коханої. Ветеран на протезах піднявся на підніжжя Говерли, аби освідчитись

Колишній боєць 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Ігор Зобків, який втратив обидві ноги на війні, піднявся на протезах на підніжжя Говерли й там освідчився коханій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.
"Ні сніг, ні вітер, ні пересування на протезах не завадили Ігореві Зобківу зійти на підніжжя найвищої вершини України, щоб освідчитися коханій! Приклад, який дуже мотивує", - написав Козицький.
Він також зазначив, що ветеран втратив обидві ноги на війні, але не втратив віри у себе й здатності на неймовірні вчинки.
"Він піднявся на підніжжя Говерли і там зробив своїй дівчині Марії пропозицію. Вона відповіла "так". Щиро радіємо разом з молодятами. Нехай подружнє життя буде щасливим", - додав Козицький.
У пості він поділився фото підйому Ігоря в гори та моменту освідчення коханій.
Додамо, що у гори з парою піднімались також побратими Ігоря із десантно-штурмових військ.
Раніше ми ділились відео українського військового, який оригінально освідчився коханій, яка теж в ЗСУ.
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