Заради коханої. Ветеран на протезах піднявся на підніжжя Говерли, аби освідчитись

Освідчення в горах

"Ні сніг, ні вітер, ні пересування на протезах не завадили Ігореві Зобківу зійти на підніжжя найвищої вершини України, щоб освідчитися коханій! Приклад, який дуже мотивує", - написав Козицький.

Він також зазначив, що ветеран втратив обидві ноги на війні, але не втратив віри у себе й здатності на неймовірні вчинки.

"Він піднявся на підніжжя Говерли і там зробив своїй дівчині Марії пропозицію. Вона відповіла "так". Щиро радіємо разом з молодятами. Нехай подружнє життя буде щасливим", - додав Козицький.

У пості він поділився фото підйому Ігоря в гори та моменту освідчення коханій.

Ігор і Марія стали нареченими (фото: Максим Козицький/ Telegram)

Додамо, що у гори з парою піднімались також побратими Ігоря із десантно-штурмових військ.