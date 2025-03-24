Ради любви. Ветеран на протезах поднялся на подножие Говерлы, чтобы сделать девушке предложение

Бывший боец 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Игорь Зобкив, который потерял обе ноги на войне, поднялся на протезах на подножие Говерлы и там сделал предложение любимой выйти за него замуж.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
"Ни снег, ни ветер, ни передвижение на протезах не помешали Игорю Зобкиву взойти на подножие самой высокой вершины Украины, чтобы сделать предложение любимой выйти за него замуж! Пример, который очень мотивирует", - написал Козицкий.
Он также отметил, что ветеран потерял обе ноги на войне, но не потерял веры в себя и способности на невероятные поступки.
"Он поднялся на подножие Говерлы и там сделал своей девушке Марии предложение. Она ответила "да". Искренне радуемся вместе с молодоженами. Пусть супружеская жизнь будет счастливой", - добавил Козицкий.
В посте он поделился фото подъема Игоря в горы и момента с предложением руки и сердца любимой.
Добавим, что в горы с парой поднимались также побратимы Игоря из десантно-штурмовых войск.
Ранее мы делились видео украинского военного, который оригинально сделал предложение любимой, которая тоже в ВСУ.
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