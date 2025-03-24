Ради любви. Ветеран на протезах поднялся на подножие Говерлы, чтобы сделать девушке предложение

Предложение в горах

"Ни снег, ни ветер, ни передвижение на протезах не помешали Игорю Зобкиву взойти на подножие самой высокой вершины Украины, чтобы сделать предложение любимой выйти за него замуж! Пример, который очень мотивирует", - написал Козицкий.

Он также отметил, что ветеран потерял обе ноги на войне, но не потерял веры в себя и способности на невероятные поступки.

"Он поднялся на подножие Говерлы и там сделал своей девушке Марии предложение. Она ответила "да". Искренне радуемся вместе с молодоженами. Пусть супружеская жизнь будет счастливой", - добавил Козицкий.

В посте он поделился фото подъема Игоря в горы и момента с предложением руки и сердца любимой.

Игорь и Мария стали молодоженами (фото: Максим Козицкий/ Telegram)

Добавим, что в горы с парой поднимались также побратимы Игоря из десантно-штурмовых войск.