Не заради камери та іміджу. Названо справжню причину, чому люди купують iPhone

Що стоїть за рішенням купівлі iPhone

Згідно з опублікованими даними, близько 40% покупців у США придбали новий iPhone через погіршення роботи попереднього пристрою. Причиною стали сповільнена продуктивність, пошкоджений екран, зниження автономності або інші ознаки зносу, при тому, що смартфон формально продовжував функціонувати.

Ще 27% користувачів змінили пристрій через його повну непрацездатність, втрату або крадіжку.

Лише 13% респондентів повідомили, що оновилися виключно заради нових функцій - поліпшеної камери, якіснішого дисплея або збільшеної продуктивності.

До цієї ж категорії увійшли і користувачі Android, які вирішили перейти на iPhone для більш зручного спілкування з власниками пристроїв Apple, зокрема через iMessage.

Аналітики CIRP зазначають, що, незважаючи на зусилля Apple з просування інновацій, вони відіграють обмежену роль у мотивації покупців. Основним драйвером продажів залишаються експлуатаційні проблеми, а не функціональні нововведення.

Раніше в Apple відмовилися від публікації точних даних про продажі, проте аналітики оцінюють щорічний обсяг реалізації iPhone у сотні мільйонів пристроїв.

Причини, через які користувачі купують новий iPhone (фото: CIRP)