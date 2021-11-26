Как заработать на падении валют и криптовалют

На криптобирже можно зарабатывать не только на росте, но и на падении активов и рынков. Заработок на падающих рынках, однако, требует гораздо большей квалификации и психической устойчивости, чем на растущих. В этой статье сотрудники криптобиржи Currency.com поделятся опытом и расскажут, как начать работать с активами, чья цена падает.

Как заработать на падении токенизированных валют

Во-первых, некоторые скачки можно хотя бы частично предсказать. Если мы говорим о рынках с токенизированной гривной, то ее курс зависит, прежде всего, от двух факторов:

Внешнеторговый баланс (почти всегда профицитный)

Сезонность (например, когда подходят сроки уплаты налогов экспортерами, те начинают массированно скупать гривны на свою валютную выручку)

Главное — держать в портфеле активы в разных токенизированных валютах и поддерживать желаемые пропорции посредством ребалансировки при расхождении на 10%.

Пример. У вас есть токенизированная гривна и токенизированный доллар в равных пропорциях. Доходность первой — А, второй — Б. Если токенизированная гривна укрепляется, доходность А растет быстрее, вы продаете часть токенизированной гривны и покупаете токенизированные доллары. Если стоимость токенизированной гривна рухнула на 30% — наоборот, продаете немного токенизированных долларов и докупаете токенизированной гривны. Поддерживая пропорции, вы покупаете токенизированную валюту дешевле, а продаете дороже. При этом деньги не находятся в наличной форме, они сохранены в активе, обгоняющем инфляцию. Здесь стратегия — покупать дешево и продавать дорого в малых долях при любых колебаниях курса.

Покупать токенизированную валюту можно на долгосрочную перспективу. Преимуществом этой стратегии являются относительная простота и низкий риск данной операции — в данном случае инвестор покупает валюты и держит их, страхуя часть своих сбережений от инфляции, девальвации и прочих скачков внешней макроэкономической конъюнктуры.

Также на токенизированной валюте можно заработать в рамках внутридневной торговли. Такая стратегия подходит для инвесторов с большим аппетитом к риску и спекулятивным играм. Не забывайте про рыночные заявки, которые помогают трейдерам обезопасить свои сделки в таких случаях. Эта тема слишком широкая для одной статьи, поэтому читайте о заявках на криптобирже подробнее здесь.

На криптоплатформе Currency.com каждую пятницу проходят акции с нулевыми спредами по выбранным активам. Спред — это разница между ценой покупки и продажи актива за один момент времени. Если упрощать, спред схож с комиссией в традиционном обменнике. Следите за криптоплатформой Currency.com, чтобы дождаться акции на нужную токенизированную валюту.

Как заработать на падении криптовалют

Еще более впечатляющие американские горки — у курса биткоина и других криптовалют. В последние недели BTC снова обновляет абсолютные исторические максимумы, подбираясь к $70 000, но вполне может снова рухнуть, как это уже было не раз.

Как только стоимость криптовалютного портфеля идет вниз вместе с остальным рынком, инвесторы реализуют один из двух наиболее популярных сценариев:

Продают криптовалюту;

Ждут дальнейшего снижения актива, чтобы докупить еще и держать.

Для эффективности второго сценария обязательно нужно иметь свободный капитал.

Главные ошибки криптотрейдеров

Доверять прогнозам, ведь большие колебания непредсказуемы. Неслучайно главный совет, который дает почти любой эксперт, — ни в коем случае не пытаться угадать «дно» рынка. Выходить в наличные, но не с целью переждать падение рынка, а вкладывать выручку в новые растущие цифровые активы. Рано или поздно ситуация неизбежно отзеркаливается: наспех купленный актив падает, а проданный цифровой актив растет. Постоянно следить за графиками. Гораздо важнее для заработков на падении криптовалюты стратегия и план действий, составленные на основе собственного анализа рынка. При этом просто покупать, ждать роста и продавать при определенной отсечке — тоже не самая прибыльная стратегия.

Если вы собираете портфель на средне- и долгосрочную перспективу, оптимальной стратегией может быть усреднение. Оно гарантирует более низкую точку безубыточности для теряющих стоимость приобретенным активами более высокую прибыль, чем если бы активы не усреднялись.

Пример: в январе этого года биткоин за считанные недели рухнул с более чем $40 000 до 32 000, а уже к февралю отыграл обратно. Покупая цифровой актив по 39, 38, 37 и так далее тысяч долларов, трейдеры получили портфель с усредненной ценой монеты в $36 000. Таким образом, закупаясь на падении, с каждого биткоина можно было получить в среднем около $4 000.

Шорт-операции подходят более азартным инвесторам. При такой стратегии разница во времени между покупкой и продажей обычно не превышает нескольких дней, а средства для сделок зачастую привлекают с использованием левереджа на криптобирже. Если шорт-операция начинается и прекращается в один и тот же день, то криптобиржа взимать комиссию за его использование не будет. В остальных случаях за каждый день будет начисляться комиссия.

В случае с шорт-операциями прибыль напрямую зависит от размера средств, которыми располагает трейдер, ведь зарабатывает он именно на разнице стоимости активов в рынке. Если взять всего 1 биткоин, а не 5 или 10, на существенный доход рассчитывать не стоит.

На криптобирже Currency.com часто проводят акцию с нулевыми спредами на криптовалюты. Например, 19 ноября можно торговать MANA/USD.cx и UNI/USD.cx с нулевым спредом.