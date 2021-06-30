"Заработали" 6,3 млн гривен на зарплатах медиков. СБУ разоблачила коррупцию в больнице Киева

Известно, что схему организовали главный врач, три его заместителя и главный бухгалтер медицинского учреждения.

По данным следствия, должностные лица наладили механизм присвоения денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых якобы оформляли на работу и насчитывали им зарплату.

Однако фактически эти "работники" не являлись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы схемы.

Как сообщили правоохранители, злоумышленники использовали схему течение 7 лет.

Указано, что во время обысков в служебных помещениях больницы, а также одной из столичных райгосадминистраций, были обнаружено документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас идет расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) УК.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам незаконной схемы.