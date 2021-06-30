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"Заработали" 6,3 млн гривен на зарплатах медиков. СБУ разоблачила коррупцию в больнице Киева

Автор: Мария Кучерявец

В центре первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В больнице чиновники присвоили заработные платы работников на общую сумму более 6 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Известно, что схему организовали главный врач, три его заместителя и главный бухгалтер медицинского учреждения.

По данным следствия, должностные лица наладили механизм присвоения денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых якобы оформляли на работу и насчитывали им зарплату.

Однако фактически эти "работники" не являлись на рабочих местах, а их "зарплату" присваивали организаторы схемы.

Как сообщили правоохранители, злоумышленники использовали схему течение 7 лет.

Указано, что во время обысков в служебных помещениях больницы, а также одной из столичных райгосадминистраций, были обнаружено документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас идет расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) УК.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам незаконной схемы.

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