RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Заробили" 6,3 млн гривень на зарплатах медиків. СБУ викрила корупцію у лікарні Києва

Автор: Марія Кучерявець

У центрі первинної медико-санітарної допомоги одного з районів столиці правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. В лікарні посадовці привласнили заробітні плати працівників на загальну суму понад 6 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Відомо, що схему організували головний лікар, три його заступники і головний бухгалтер медичної установи.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких нібито оформлювали на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори схеми.

Як повідомили правоохоронці, зловмисники використовували схему протягом 7 років.

Вказано, що під час обшуків у службових приміщеннях лікарні, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, було виявлено документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
больницакоррупциясхемыСлужба безпеки України