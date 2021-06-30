"Заробили" 6,3 млн гривень на зарплатах медиків. СБУ викрила корупцію у лікарні Києва

Відомо, що схему організували головний лікар, три його заступники і головний бухгалтер медичної установи.

За даними слідства, посадовці налагодили механізм привласнення грошей через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких нібито оформлювали на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Проте, фактично, ці "працівники" не з’являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори схеми.

Як повідомили правоохоронці, зловмисники використовували схему протягом 7 років.

Вказано, що під час обшуків у службових приміщеннях лікарні, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, було виявлено документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.