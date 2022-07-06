Заработала западная артиллерия. Зеленский рассказал о продвижениях ВСУ

Украинские силы продвигаются сейчас на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге - в Херсонской, Запорожской областях.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Наконец чувствуется, что мощно заработала западная артиллерия. Ее точность такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые очень важны для логистики оккупантов. Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность их снабжения", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, мы не отдадим нашу землю - вся суверенная территория Украины будет украинской.
Ранее президент подчеркивал, Украине в первую очередь нужны системы противовирусной обороны для защиты неба.
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