UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заработал еще один гуманитарный коридор, колонны двинулись на Мариуполь

Автор: Александр Мороз

Украина по согласованию с российской стороной запустила гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье. Колонна с грузовиками и автобусами уже выдвинулась на Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь - Запорожье", - отметила он.

По ее словам, из Запорожья через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз из 8 грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей, в первую очередь, женщин, детей и людей преклонного возраста.

"Сейчас поступает информация о том, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращаюсь к Российской Федерации, мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших переговорах… Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских в пределах гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся в Международный трибунал", - добавила она.

Подробнее о том, как город противостоит оккупанту, в материале "Что происходит в Мариуполе сейчас. Ситуация на 8 марта: онлайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины