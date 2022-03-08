Заработал еще один гуманитарный коридор, колонны двинулись на Мариуполь

"Гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь - Запорожье", - отметила он.

По ее словам, из Запорожья через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз из 8 грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей, в первую очередь, женщин, детей и людей преклонного возраста.

"Сейчас поступает информация о том, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращаюсь к Российской Федерации, мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших переговорах… Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб жизни и здоровью гражданских в пределах гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся в Международный трибунал", - добавила она.