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Запрацював ще один гуманітарний коридор, колони рушили на Маріуполь

Автор: Олександр Мороз

Україна за погодженням з російською стороною запустила гуманітарний коридор Маріуполь - Запоріжжя. Колона з вантажівками та автобусами вже рушила на Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Гуманітарний коридор запрацював на відтинку Маріуполь - Запоріжжя", - зазначила він.

За її словами, із Запоріжжя через Оріхів, Пологи, Більманку, Розівку, Республіку, Мангуш і Портовське вийшов гуманітарний вантаж з 8 вантажівок і понад 30 автобусів, які на зворотному шляху повинні забрати людей, в першу чергу, жінок, дітей і людей похилого віку.

"Зараз надходить інформація про те, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу. Звертаюся до Російської Федерації, ми з вами домовилися, що Червоний Хрест буде посередником у наших переговорах... Якщо обстріли триватимуть, а також завдадуть шкоди життю і здоров'ю цивільних у межах гуманітарного коридору, ми невідкладно звернемося до Міжнародного трибуналу", - додала вона.

Детальніше про те, як місто протистоїть окупанту, в матеріалі "Що відбувається в Маріуполі зараз. Ситуація на 8 березня: онлайн".

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МаріупольВійна Росії проти України