Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году

Металлурги, энерго- и горнодобывающие компании готовятся делить "сливки" по итогу сверхприбыльного года. Отложенный спрос из-за пандемии и стимулы от богатых стран разогрели рынки до многолетних максимумов. Но теперь аналитики ждут отката цен. Будут ли снова дорожать сырье и энергоресурсы – ниже в материале РБК-Украина.

Мировая экономика пережила два совершенно разных года пандемии. После провального 2020-го, когда весь мир буквально сидел в карантине, уже в этом году с активной вакцинацией началось восстановление бизнес-процессов. Росту экономики способствовал отложенный спрос и как следствие – резкий скачок цен на энергоресурсы и сырьевые товары.

Тон здесь задавал Китай. Именно эта азиатская страна первой взяла под контроль пандемию, начав расти раньше и быстрее других. Китай, как США и страны ЕС, запустил ряд мер для поддержки экономики, залив рынки деньгами, что также сказалось на стоимости нефти, газа и металлургической продукции.

Цены на сталь и сырье на мировых рынках поднялись не только из-за успехов Китая, разогревшего свой строительный сектор. Многие страны не успевали восстановить "доковидные" темпы производства, из-за чего на локальных рынках при возросшем спросе ощущался дефицит продукции. На стоимость также влияли более дорогие транспортные услуги, поскольку логистические цепочки пострадали в 20-м году из-за локдауна.

Кто заработал на росте цен? Выиграли, безусловно, энергокомпании и горнодобывающие предприятия, обеспечив своим акционерам солидные дивиденды. Российский "Газпром", как уверены аналитики, выплатит рекордные дивиденды за всю историю. Сверхприбыли по итогу года получат и другие компании из РФ, среди которых, к примеру, "Роснефть". Объем дивидендов компании вырастет более чем в 7 раз, ранее подсчитали в Goldman Sachs.

Крупнейшая металлургическая компания ArcelorMittal, имеющая активы и в Украине, еще в ноябре заявила о рекордных финпоказателях по итогу третьего квартала – EBITDA (прибыль до вычета налогов и других платежей) 6,1 млрд долларов, чистая прибыль – 4,6 млрд долларов. Для компании это самые высокие показатели с 2008 года.

Еще один пример сверхдоходов в 2021 году – компания Shell. И хотя в третьем квартале компания получила убыток, вызванный последствиями урагана в Мексиканском заливе и на побережье США, денежный поток от операционной деятельности Shell достиг 17,5 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю. По итогу трех кварталов компания получила прибыль – 8,6 млрд долларов против убытков годом ранее.

Ждать ли компаниям подобного успеха в 22-м году? Многие аналитики уверены, что восходящий цикл стоимости сырья и энергоресурсов уже позади. Большинство цен на сырье снизится, поскольку многие центробанки ускорят сворачивание своих стимулирующих программ, говорит глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Кроме того, по его мнению, продолжат усиливаться тенденции в балансе сырьевых рынков: с одной стороны, высокие цены будут способствовать замедлению спроса, а с другой – стимулировать рост предложения. "Также предложение, скорее всего, будет сталкиваться с меньшим количеством антивирусных ограничений, чем в 2020 и 2021 годах", – отметил Мартыненко.

Нефть: жертва плохих новостей

Рост экономик ряда стран в ноябре начал замедляться, прежде всего, из-за новой волны "ковида", указывает НБУ в декабрьском макроэкономическом и монетарном отчете. Опасения по поводу новых локдаунов уже сказались на более слабом спросе на нефть, из-за чего ее цена начала падать. Кроме того, Китай объявил о частичном открытии стратегических запасов нефти, США призвали другие страны поступить так же.

Цены на энергоресурсы и сырьевые товары по итогу года несколько раз успели обновить многолетние максимумы. К примеру, "прайс" на нефть марки Brent в октябре превысил 86 долларов/баррель, показав лучший результат за три года. И это при том, что с начала пандемии в апреле 2020-го один баррель на фоне обвала потребления приближался к цене в 20 долларов. Подобная динамика была и с котировками нефти WTI – ее цена в октябре также обновила многолетний рекорд. Но с конца ноября стоимость обеих марок падает.

Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разного рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

"Вполне возможно, что котировки на нефть в следующем году будут находиться в очень широком диапазоне от 55 долларов до 85 долларов за баррель", – сказал РБК-Украина Чурин.

Аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун также прогнозирует, что нефть марки Brent останется в широком "коридоре" – 65-85 долларов/баррель.

Могут ли цены на нефть наоборот расти? Такой сценарий, как отметил эксперт, возможен при условии увеличения спроса из-за холодной зимы, успехов в борьбе с пандемией (в частности, из-за восстановления авиасообщения), а также снижения предложения, если, к примеру, страны ОПЕК+ не станут или не смогут предоставить достаточные дополнительные объемы добычи.

Пока же, по данным агентства Reuters, в ОПЕК+ ожидают профицита нефти как минимум по итогу первого квартала 22-го года – до 2 млн баррелей в сутки в январе, 3,4 млн в феврале и 3,8 млн в марте.

Газ: в заложниках холодной зимы и "Газпрома"

Цены на природный газ в этом году оказались выше самых смелых прогнозов, уходя на пике почти до 2000 долларов/тысячу кубометров. Причем высокие цены наблюдались и в летние месяцы, когда газ обычно стоит дешевле. К настоящему времени цена газа на европейских биржах находится в пределах 1000-1100 долларов/тысячу кубометров.

Для рынка природного газа, по мнению Дмитрия Чурина, на европейском континенте существенную роль будет играть погодный фактор в январе и феврале. Если зима будет более теплой, то и переходящие из сезона в сезон остатки запасов природного газа в хранилищах будут выше. Кроме того, важны и геополитические факторы, в том числе запуск или не запуск "Северного потока-2".

"Это остается в центре внимания всех участников энергетического рынка. Но, как известно, не существует проблемы с транзитом газа из России в Европу, существует проблема с позицией России не увеличивать транзит газа по украинской газотранспортной системе", – говорит Чурин.

На европейском рынке газа напряжение, скорее всего, спадет лишь с окончанием зимнего отопительного сезона, и это поможет сбить цены, полагает Александр Мартыненко. Но перед регионом будут по-прежнему стоять проблемы низких запасов в хранилищах, конкуренция за объемы морских поставок СПГ с азиатскими покупателями. "Действия российских поставщиков могут остаться непредсказуемыми вплоть до запуска СП-2", – рассуждает Мартыненко.

По фьючерсам на природный газ в Европе сейчас видны два периода, говорит Дмитрий Хорошун. Первый – это все еще чрезвычайно высокие цены до марта – около 1100 долларов/тысячу кубометров. Второй – просто высокие цены с апреля – около 550-650 долларов/тысячу кубометров.

"Нужно учитывать, что рынки фьючерсов очень переменчивы и на них сильно влияет то, что происходит в моменте. То есть, если спотовая цена сильно упадет, то будет сильно переоценены и отдаленные периоды", – уточнил Хорошун.

Закат цен: сталь и железная руда

Цены на сталь и железорудное сырье (ЖРС) уже далеки от максимумов этого года. Котировки по ЖРС на пике достигали свыше 220 долларов/тонна, тогда как сейчас цена на уровне около 100 долларов/тонна.

По данным аналитиков GMK Center, средние цены на ЖРС в 2021 году могут вырасти на 13% по сравнению с предыдущим годом – до 122 долларов/тонна, а в 2022 году котировки начнут снижаться, к концу года падение может составить 22% – до 96 долларов/тонна.

Александр Мартыненко из ICU считает, что в 2022 году цены на руду, вероятно, останутся вблизи текущих уровней из-за резкого замедления роста в секторах недвижимости и строительства Китая.

"Эти же факторы будут негативно воздействовать на цены на сталь в европейском регионе, в дополнение к основным – замедлению экономического роста в Европе и Турции и росту производства стали", – отметил он.

Китай продолжит быть основным субъектом, диктующим уровень цен на железную руду и сталь, соглашается Дмитрий Чурин. "Складывается впечатление, что объемы строительных работ в Китае уменьшаются по причине превышения предложения недвижимости над спросом. Соответственно, снижение необходимости в металле для строительного сектора может оказать негативное влияние на весь глобальный рынок стали в 2022 году", – полагает аналитик.

Дмитрий Хорошун считает, что цена на ЖРС в 2022 году будет в диапазоне 90-100 долларов/тона, что немного ниже, чем сейчас. "Эти уровни могут устоять, я думаю, даже если Китай решит сдерживать чистый экспорт стали из страны", – полагает он.

Теоретически, по мнению Хорошуна, власти Китая могут искусственно снизить цены на ЖРС, как это произошло с ценами на энергетический уголь. Но добыча руды в Китае и потенциал для наращивания этой добычи крайне ограничены, а потому попытки административно влиять на цены могут не сработать.

Что же касается стали, цены на нее упали с недавних максимумов, но все еще остаются существенно выше "доковидных" уровней. К примеру, цена на горячекатаный рулон (ГКР) составляет 800 долларов/тонна, а во втором квартале этого года она была примерно на 40% выше, в 2018-2020 годах – на 30-40% ниже.

Цены на сталь могут упасть еще на 20% с нынешних уровней, полагает Дмитрий Хорошун. "То есть ГКР будет стоить не 800 долларов/тонна, как сейчас, а 600-650 долларов/тона. Важные предпосылки для этого – замедление потребления стали в Китае и риски, связанные с пандемией", – разъяснил он.

Стимулы со стороны китайского правительства могут поддержать спрос на сталь. Кроме того, как считает аналитик Сoncorde Capital, возможно сдерживание предложения стали Китаем как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

***

Получив сверхприбыли в 2021 году, металлурги, энергетические и горнодобывающие компании едва ли могут рассчитывать на повторение такого же успеха и через год. Корректировка цен на сырье уже происходит, для энергоресурсов она также неизбежна, если, конечно, страны и отдельные монополисты не станут искусственно поддерживать дефицит и высокий спрос. Не говоря уже о непрогнозируемом факторе пандемии, которая может усилиться из-за очередной мутации коронавируса, снова посадив страны и их экономики в карантин.