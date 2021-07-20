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"Зарабатывал" на питании военных: в ВСУ разоблачили "схему" почти на 1 млн гривен

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Киев, Вторник 20 июля 2021 15:44
"Зарабатывал" на питании военных: в ВСУ разоблачили "схему" почти на 1 млн гривен Фото: в ВСУ разоблачили "схему" почти на 1 млн гривен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители объявили подозрение заместителю командира воинской части ВСУ. Он через фальшивые накладные похитил почти 1 млн гривен госсредств, направленных на питание военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По информации правоохранителей, в январе-феврале 2019 года подполковник Вооруженных Сил Украины завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по снабжению продуктов для военной части.

Так, он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 тысяч 842 гривны, которые на самом деле к воинской части не поступили.

Как установило следствие, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия.

Сейчас подполковнику ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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