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"Заробляв" на харчуванні військових: у ЗСУ викрито "схему" майже на 1 млн гривень

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 15:44
"Заробляв" на харчуванні військових: у ЗСУ викрито "схему" майже на 1 млн гривень Фото: у ЗСУ викрито "схему" майже на 1 млн гривень (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці оголосили підозру заступнику командира військової частини ЗСУ. Він через фальшиві накладні викрав майже 1 млн гривень держкоштів, спрямованих на харчування військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За інформацією правоохоронців, протягом січня-лютого 2019 року підполковник Збройних Сил України завищував обсяги наданих підприємством послуг з постачання продуктів для військової частини.

Так, він склав та видав видаткові накладні в межах договору на постачання харчових продуктів на загальну суму 898 тисяч 842 гривні, які насправді до військової частини не поступали.

Як встановило слідство, військовий отримував за це "відкати" від представника підприємства.

Наразі підполковнику ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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