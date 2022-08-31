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Запустят ли бумажные паспорта в "Дії": позиция Минцифры

Фото: в Минцифры оценили возможность отображения бумажных паспортов в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Дія" по-прежнему не будут отображаться бумажные паспорта, поскольку существует угроза подделок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова во время брифинга.

"Почему, например, мы в “Дії” не отображаем бумажные паспорта? Это вопрос безопасности. Когда есть пластиковый документ, то речь идёт про качественный реестр, где точно верифицирована информация, которую невозможно подделать. Поэтому в "Дії" отображаются только пластиковые и заграничные паспорта", - подчеркнул Федоров.

Напомним, сегодня, 31 августа, стало известно, что приложение "Дія" получило новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

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Михаил ФедоровМинцифраДия