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Над запуском телеканала для Донбасса работает режиссер "Слуги народа"

Новости » Политика     11.02.2020 - 09:07
Над запуском телеканала для Донбасса работает режиссер "Слуги народа"
Фото: Алексей Кирющенко (1plus1.ua)

Алексей Кирющенко участвует в формировании концепции нового канала

Над запуском нового телеканала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет никакого отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Алексей Кирющенко.

"На сегодня он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.

Отметим, ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли с середины февраля на 1 марта 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что основную работу над созданием телеканала ведет Министерство культуры, а представители Офиса президента участвуют в запуске "на уровне консультаций". Кроме того, в проекте задействованы все большие медиа-группы Украины.

Новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции заграницей. С середины января он прекратил трансляцию в прямом эфире, вместо этого показывая программы в записи.

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