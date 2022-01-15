Запускали с железнодорожных платформ. В Японии узнали детали ракетных испытаний КНДР

В КНДР ракетный запуск в пятницу, 14 января, был произведен ракетным полком. Испытания проводились на железнодорожных платформах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Kyodo.
Как сообщается, цель ракетных учений состояла в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.
По информации агентства, был осуществлен запуск двух тактических управляемых ракет, которые поразили цель в Японском море.
Напомним, 11 января КНДР заявила, что провела успешные испытание гиперзвуковой ракеты.
Добавим, в тот же день стало известно, что Северная Корея осуществила запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря.
14 января КНДР произвела новые запуски.