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Запускали с железнодорожных платформ. В Японии узнали детали ракетных испытаний КНДР

Автор: Артур Родивилов

В КНДР ракетный запуск в пятницу, 14 января, был произведен ракетным полком. Испытания проводились на железнодорожных платформах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское издание Kyodo.

Как сообщается, цель ракетных учений состояла в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.

По информации агентства, был осуществлен запуск двух тактических управляемых ракет, которые поразили цель в Японском море.

Напомним, 11 января КНДР заявила, что провела успешные испытание гиперзвуковой ракеты.

Добавим, в тот же день стало известно, что Северная Корея осуществила запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря.

14 января КНДР произвела новые запуски.

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КНДР