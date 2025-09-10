Запуск житлової реформи в Україні: робоча група опрацювала понад 60% правок до законопроєкту

Під час останнього засідання учасники розглянули понад 200 правок. Вони стосувалися:

умов оренди із правом викупу;

особливостей формування обсягу орендної ставки;

уточнення категорій осіб, які можуть претендувати на повністю субсидовану державну соціальну оренду;

підходів до наповнення фондів соціального та службового житла;

можливих форм власності для соціального житла.

Як просувається робота над законопроєктом

За словами Олени Шуляк, 9 вересня на базі Комітету відбулося чергове засідання Робочої групи з відпрацювання правок до законопроєкту "Про основні засади житлової політики" (№12377), ухваленого 16 липня. Під час нього учасники розглядали правки, подані до пʼятої глави законопроєкту, який стосується права на житло осіб.

"На цей раз ми розглянули 224 правки, відпрацювавши таким чином вже 64% поданих до законопроєкту правок. Як і на попередніх засіданнях, більшу частину правок було відхилено як поправочний спам, однак по деяким важливим нормам була дискусія, і їх було враховано", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що окрім поправочного спаму ряд правок були відхилені через те, що вони потребують окремого законодавства, зокрема, будуть прописані у законопроєкті щодо соціального житла, який вже створюють. Низку правок пропишуть у прикінцевих положеннях.

"Ряд правок були дійсно конструктивні і їх важливо врахувати, оскільки це дасть можливість створити максимально якісне житлове законодавство, яке реально вирішуватиме житлове питання тих, хто цього потребує. Але законопроєкт №12377 - рамковий, який окреслює основні напрямки, які будуть деталізовані у наступних законопроєктах", - пояснила нардепка.

Питання оренди та продажу, службове і соціальне житло

Шуляк повідомила, що на цей раз у фокусі уваги Робочої групи були питання, які стосуються умов оренди з правом викупу. Проте оскільки запровадження цього інструменту - умова, на якій наполягають міжнародні партнери, міняти кардинально умови, складно.

Крім цього, у першій версії законопроєкту йшлося про те, що житло, придбане на пільгових умовах за допомогою інструментів, що запроваджуються, не можна продавати протягом 10 років.

"Однак, ми дійшли згоди, що більш доцільним запобіжником буде обмеження можливості придбання житла у такий спосіб, лише одним разом. Тобто, громадянин може скористатися такою державною підтримкою лише один раз”, - зауважила Шуляк.

Також під час обговорення також йшлося про формування орендної ставки на службове і соціальне житло. Зокрема те, що вона має охоплювати і комунальні послуги.

Окремий пункт обговорення - уточнення категорії осіб, які можуть претендувати на соціальну оренду, яка повністю субсидується державою.

Не менш важливими для учасників Робочої групи стали особливості формування фонду соціального житла - воно має бути усіх форм власності, тому правку, яка стосувалась цього прийняли. Держава у такий спосіб сприятиме розвитку цієї сфери.

Також дискусія була щодо створення і роботи Єдиної інформаційно - аналітичної системи у сфері житла і того формату, у якому вона може бути запроваджена.

"Я переконана, що вона має бути, оскільки це не тільки цифровий інструмент, який дозволить користуватися програмами, передбаченими новим законодавством, максимально зручно. Йдеться про дієвий антикорупційний запобіжник, без якого нове житлове законодавство не буде ефективним", - резюмувала Шуляк.