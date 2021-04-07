Запуск украинского спутника: в Камбине определили источники финансирования

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы создания космической системы "Сич-2-1"". Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета и средств проекта "Циклон-4".
Постановление приняли во время заседания правительства 7 апреля, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, на завершение "Сич-2-1" пойдут средства остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".
Согласно документу, "текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы "Сич-2-1" с установленным сроком запуска космического аппарата "Сич-2-1" - декабрь 2021 года".
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, работы по созданию "Сич-2-1" были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ "Южное" обязалось изготовить космический аппарат "Сич-2-1" за счет собственных средств в 98 млн грн.
Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, "в этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-1".
По его словам, постановлением урегулируются юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать проект. В частности, финансирование будет осуществляться и за счет средства государственного бюджета.
Напомним, в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что Украина обратилась за помощью к американского миллиардера Илона Маска, чтобы запустить спутник ракетой компании SpaceX. Министр добавил, что спутник практически готов, поэтому скоро станет известно, можно ли его совместить с ракетой-носителем SpaceX.
После этого в Государственном космическом агентстве Украины раскритиковали Уруського за такие заявления, отметив, что они "ставят под угрозу завершение работ по спутнику".
Реализация украинско-бразильского проекта по "Циклону-4" началась в 2002 году, когда было достигнуто соглашение использование ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара.