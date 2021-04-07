Запуск украинского спутника: в Камбине определили источники финансирования

Согласно документу, на завершение "Сич-2-1" пойдут средства остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Согласно документу, "текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы "Сич-2-1" с установленным сроком запуска космического аппарата "Сич-2-1" - декабрь 2021 года".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, работы по созданию "Сич-2-1" были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ "Южное" обязалось изготовить космический аппарат "Сич-2-1" за счет собственных средств в 98 млн грн.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, "в этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-1".

По его словам, постановлением урегулируются юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать проект. В частности, финансирование будет осуществляться и за счет средства государственного бюджета.