Запуск українського супутника: в уряді визначили джерела фінансування

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання створення космічної системи "Січ-2-1"". Фінансування буде здійснюватися за рахунок держбюджету та коштів проекту "Циклон-4".
Постанову ухвалили під час засідання уряду 7 квітня, яке транслювалося на Youtube.
Згідно з документом, на завершення "Січ-2-1" підуть кошти залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4".
Згідно з документом, "поточний завершальний стан робіт як у космічному, так і наземному сегментах космічної системи підтверджується затвердженим ДКА Генеральним графіком створення космічної системи "Січ-2-1" з встановленим терміном запуску космічного апарата "Січ-2-1" - грудень 2021 року".
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, роботи зі створення "Січ-2-1" були розпочаті в 2013 році в рамках виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки. Водночас у 2015 році ДП КБ "Південне" зобов'язалось виготовити космічний апарат "Січ-2-1" за рахунок власних коштів у 98 млн грн.
Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "цього року Україна планує запустити свій власний супутник дистанційного зондування землі "Січ-2-1".
За його словами, постановою врегульовуються юридичні та фінансові питання, які дозволять реалізувати проект. Зокрема, фінансування буде здійснюватися і з кошти державного бюджету. використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара.
Нагадаємо, у лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що Україна звернулася за допомогою до американського мільярдера Ілона Маска, щоб запустити супутник ракетою компанії SpaceX. Міністр додав, що супутник практично готовий, тому скоро стане відомо, чи можна його поєднати з ракетою-носієм SpaceX.
Після цього в Державному космічному агентстві України розкритикували Уруського за такі заяви, наголосивши, що вони "ставлять під загрозу завершення робіт по супутнику".
Реалізація українсько-бразильського проекту з "Циклону-4" почалася у 2002 році, коли було досягнуто згоди використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара.