Запуск українського супутника: в уряді визначили джерела фінансування

Згідно з документом, на завершення "Січ-2-1" підуть кошти залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4".

Згідно з документом, "поточний завершальний стан робіт як у космічному, так і наземному сегментах космічної системи підтверджується затвердженим ДКА Генеральним графіком створення космічної системи "Січ-2-1" з встановленим терміном запуску космічного апарата "Січ-2-1" - грудень 2021 року".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, роботи зі створення "Січ-2-1" були розпочаті в 2013 році в рамках виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки. Водночас у 2015 році ДП КБ "Південне" зобов'язалось виготовити космічний апарат "Січ-2-1" за рахунок власних коштів у 98 млн грн.

Як зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "цього року Україна планує запустити свій власний супутник дистанційного зондування землі "Січ-2-1".

За його словами, постановою врегульовуються юридичні та фінансові питання, які дозволять реалізувати проект. Зокрема, фінансування буде здійснюватися і з кошти державного бюджету. використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара.