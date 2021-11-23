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Запуск телескопа James Webb в очередной раз отложили: в чем причина

Автор: Сергей Пышкин

Европейское космическое агентство (ESA), НАСА и Канадское космическое агентство (CSA) переносят запуск их совместного проекта - телескопа James Webb. Планируют провести дополнительные испытания перед началом миссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

Телескоп James Webb планируют запустить в космос уже 22 декабря. Предыдущая дата начала миссии была назначена на 18 декабря.

"Дата готовности космического телескопа James Webb к запуску переносится на не ранее 22 декабря, что позволит провести дополнительные испытания после недавнего инцидента, который произошел во время подготовки телескопа к запуску", - заявили в блоге.

Отмечается, что при попытке пристыковать телескоп к адаптеру ракеты Ariane 5, в результате отстегивания одного из зажимов, который держит прикованный аппарат - по всему James Webb прошла вибрационная волна.

Добавим, что новый орбитальный инфракрасный космический телескоп в будущем заменит всем известный "Hubble". James Webb способен проводить широкий спектр исследований и наблюдать за самыми отдаленными событиями и объектами во Вселенной.

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