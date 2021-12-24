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Запуск "Северного потока-2" снизит цену газа для Украины, - Путин

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Москва, Пятница 24 декабря 2021 16:27
Запуск "Северного потока-2" снизит цену газа для Украины, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цену на газ для многих стран, включая Украину. Он назвал глупым решение не запускать трубопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.

По его данным, речь о "Северном потоке-2" зашла на заседании Государственного совета РФ. В ходе совещания Путин назвал глупым противодействие запуску трубопровода, поскольку это обеспечит европейский рынок дополнительными объемами газа и снизит цены на бирже.

"А поскольку многие страны, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала", - добавил российский президент.

Напомним, российская компания "Газпром" снизила поставки газа в ЕС через Польшу и Украину.

Отметим, с начала 2022 года Венгрия начнет поставлять Украине газ в объеме до 8 млн кубометров в сутки.

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Владимир Путин Российская Федерация Северный поток-2
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