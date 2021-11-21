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Запуск "Північного потоку-2" в обхід законодавства ЄС неприпустимий, - Кулеба

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Київ, Неділя 21 листопада 2021 23:36
Запуск "Північного потоку-2" в обхід законодавства ЄС неприпустимий, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

"Північний потік-2" має бути підпорядкований духу і букві третього енергетичного пакета ЄС. Російські лобісти і юристи намагаються створити виняток для газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр підкреслив, що одним з факторів тиску, який чиниться Росією на ЄС на декількох фронтах гібридної війни, є сертифікація "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" давно мав бути запущений і заробити, але те, що він досі не працює і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом з партнерами істотно загальмували реалізацію цього проєкт і виграли багато часу для кращих умов по протистоянню з Росією", - заявив він.

Міністр підкреслив, що міграційна криза, військова ескалація РФ біля кордону і на тимчасово окупованих територіях, підвищення рівня пропаганди Росії в ЄС і дії Росії щодо паралізації нормандського формату і мінського процесу - це всі елементи однієї і тієї ж гри, спрямованої на збільшення тиску на Євросоюз для поступок. Саме таку позицію Україна доносила партнерам, і вони згодні з нею.

"Ми бачимо зусилля юристів і лобістів РФ, які намагаються знайти щілини в європейському законодавстві і створити якісь особливі умови для "Північного потоку-2". Але ми наполягаємо, що винятків не має бути", - підкреслив він.

Глава МЗС України нагадав, що Україна запропонувала знижку на транзит російського газу, але для Росії "Північний потік-2" є політичним, а не економічним проєкт.

"Північний потік-2" ніколи не був економічним проєкт. Це проєкт безпеки з єдиною метою - обійти Україну, прибрати один з факторів стримування агресії РФ", - підсумував він.

Міністр нагадав, що українська газотранспортна система була і залишається найбезпечнішим і надійним шляхом транспортування газу з Росії в ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG заявила, що заснує в Німеччині дочірню компанію. Це буде зроблено з метою забезпечити відповідність правилам і нормативним вимогам.

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Північний потік-2 Дмитро Кулеба
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