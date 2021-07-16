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Запуск рынка земли: Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 11:21
Запуск рынка земли: Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земучастков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.

Как писало РБК-Украина, глава Минагрополитики Роман Лещенко также спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10%.

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Рынок земли Денис Шмыгаль
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