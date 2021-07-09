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Запуск рынка земли: в каких областях больше всего покупают участков

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 10:05
Запуск рынка земли: в каких областях больше всего покупают участков Фото: в Минагрополитики назвали области, где больше всего покупают земли (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земучастков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их состоялось в Винницкой и Полтавской областях - по пять", - указано в сообщении.

Так, всего с начала открытия рынка земли осуществлено 364 сделки. Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельных операции.

Обновлено в 10:56. Позже министерство предоставило информацию, что на сегодня в Украине осуществлена 381 сделка, связанная с землей.

Запуск рынка земли: в каких областях больше всего покупают участков"За 8 дней с начала рынкае земли 3074 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 2956 согласовано, 44 находятся в очереди на рассмотрение, 481 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме", - информируют в Минагрополитики.

В ведомстве напоминают, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Иностранцам запрещено покупать участки.

Так, министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали.

Кроме того, глава Минагрополитики также спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10%.

Как писало РБК-Украина, закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.

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Министерство аграрной политики Рынок земли
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