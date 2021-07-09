Запуск рынка земли: в каких областях больше всего покупают участков

В Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земучастков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.

"Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их состоялось в Винницкой и Полтавской областях - по пять", - указано в сообщении.

Так, всего с начала открытия рынка земли осуществлено 364 сделки. Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельных операции.

Обновлено в 10:56. Позже министерство предоставило информацию, что на сегодня в Украине осуществлена 381 сделка, связанная с землей.

"За 8 дней с начала рынкае земли 3074 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них 2956 согласовано, 44 находятся в очереди на рассмотрение, 481 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме", - информируют в Минагрополитики.

В ведомстве напоминают, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Иностранцам запрещено покупать участки.