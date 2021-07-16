Запуск ринку землі: Шмигаль назвав мінімальну вартість гектара

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що за більш ніж два тижні роботи ринку землі в Україні сформувалася її середня мінімальна ціна. Вона становить близько тисячі доларів за гектар.

"Мінімальна ціна, за якою можна виставляти землю на продаж, - по кожній області вона відрізняється, але в середньому - це близько однієї тисячі доларів за гектар", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня відбувся запуск ринку землі. За цей час найбільше земділянок придбали у Вінницькій і Полтавській областях.

Як писало РБК-Україна, глава Мінагрополітики Роман Лещенко також спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення буде рости на 7-10%.