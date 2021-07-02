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Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже

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Украина, Пятница 02 июля 2021 13:52
Запуск рынка земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже Фото: глава Минагрополитики Роман Лещенко (elevatorist.com)
Автор: Юлия Струк

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали. Соответствующие данные зафиксированы в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий", - сказал министр.

Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.

"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар", - отметил чиновник.

Министр посоветовал владельцам земли не спешить ее продавать.

"Мы убеждены, что земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и приносить дополнительный доход от арендной платы, поскольку только за прошлый год аренда выросла на 16% и продолжает расти", - заявил Лещенко.

Напомним, глава Минагрополитики также спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10%.

Как писало РБК-Украина, министр заявил, что в Украине существовал "теневой" рынок земли. Чиновник отметил, что в последний день запуска рынка земли проходили еще десятки соглашений между юрлицами по купле-продаже земли.

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Министерство аграрной политики Рынок земли
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