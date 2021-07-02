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Запуск ринку землі: за перший день зареєстрували три угоди з продажу

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 13:52
Запуск ринку землі: за перший день зареєстрували три угоди з продажу Фото: глава Мінагрополітики Роман Лещенко (elevatorist.com)
Автор: Юлія Струк

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що у перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали. Відповідні дані зафіксовані у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"З 1 липня в Україні скасований мораторій на купівлю та продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровані 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій", - сказав міністр.

Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче за нормативну грошову оцінку, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.

"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар", - зазначив урядовець.

Міністр порадив власникам землі не поспішати її продавати.

"Ми переконані, що земля є найкращім банківським депозитом, який буде постійно зростати в ціні й приносити додатковий дохід від орендної плати, оскільки лише за минулий рік оренда зросла на 16% і продовжує зростати", - заявив Лещенко.

Нагадаємо, глава Мінагрополітики також спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7-10%.

Як писало РБК-Україна, міністр заявив, що в Україні існував "тіньовий" ринок землі. Урядовець зазначив, що в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.

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Міністерство аграрної політики Ринок землі
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