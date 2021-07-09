Запуск ринку землі: у яких областях найбільше купують ділянок
В Україні з 1 липня відбувся запуск ринку землі. За цей час найбільше земділянок придбали у Вінницькій та Полтавській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляє, що за останню добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції. Найбільше їх відбулося у Вінницькій та Полтавській областях - по п’ять", - вказано у повідомленні.
Так, усього з початку відкриття ринку землі здійснено 364 транзакції. Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельних операції.
Оновлено о 10:56. Пізніше міністерство надало інформацію, що станом на сьогодні в Україні здійснена 381 транзакція, пов’язана із землею.
"За 8 днів з початку ринку землі 3074 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 2956 погоджено, 44 перебувають у черзі на розгляд, 481 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається у штатному режимі", - інформують у Мінагрополітики.
У відомстві нагадують, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Іноземцям заборонено купувати ділянки.
Так, міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що у перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали.
Крім того, глава Мінагрополітики також спрогнозував, як буде підвищуватися ціна на землю щороку. За його словами, вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7-10%.
Як писало РБК-Україна, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Верховною радою минулого року, набув чинності з 1 липня 2021 року.