Запуск ринку землі: у яких областях найбільше купують ділянок

В Україні з 1 липня відбувся запуск ринку землі. За цей час найбільше земділянок придбали у Вінницькій та Полтавській областях.

"Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляє, що за останню добу в Україні було здійснено 42 земельні транзакції. Найбільше їх відбулося у Вінницькій та Полтавській областях - по п’ять", - вказано у повідомленні.

Так, усього з початку відкриття ринку землі здійснено 364 транзакції. Лідерами залишаються Вінницька та Полтавська області. Обидва регіони за тиждень мають по 44 земельних операції.

Оновлено о 10:56. Пізніше міністерство надало інформацію, що станом на сьогодні в Україні здійснена 381 транзакція, пов’язана із землею.

"За 8 днів з початку ринку землі 3074 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 2956 погоджено, 44 перебувають у черзі на розгляд, 481 відмовлено. Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається у штатному режимі", - інформують у Мінагрополітики.

У відомстві нагадують, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Іноземцям заборонено купувати ділянки.