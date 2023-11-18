Запуск ракети-носій Starship від SpaceX закінчився провалом

Двоступеневий ракетний корабель стартував із космодрому Starbase компанії Ілона Маска в районі Бока Чика (Техас), піднявшись на висоту близько 90 км над землею і здійснивши запланований 90-хвилинний політ у космос.

Однак перший ступінь ракети Super Heavy, незважаючи на те, що їй вдалося здійснити вирішальний маневр з відділення від основного ступеня, незабаром після відділення вибухнув над Мексиканською затокою.

Тим часом основний розгінний блок Starship продовжував рух до космосу, але приблизно через 10 хвилин польоту телекомпанія повідомила, що управління польотами SpaceX раптово втратило зв'язок з апаратом.

"Ми втратили дані з другого ступеня... ми думаємо, що, можливо, втратили другий ступінь", - сказав ведучий прямої трансляції SpaceX Джон Інспрукер.

Запуск став другою спробою польоту зорельота, встановленого на вежі ракети-носія Super Heavy, після квітневої спроби, яка закінчилася невдачею приблизно через чотири хвилини після старту.

Пряма інтернет-трансляція запуску показала, як ракетний корабель піднімається з пускової вежі в ранкове небо під гуркіт потужних двигунів Super Heavy Raptor.

Головною метою випробувального польоту було відірвати зореліт від землі і вивести його в космос, не доходячи до Землі. Це стало б ключовим кроком на шляху до реалізації амбітної мети SpaceX - створення великого багатоцільового космічного корабля, здатного наприкінці цього десятиліття відправити людей і вантажі на Місяць для NASA, а в перспективі - на Марс.

Запуск Starship

16 листопада компанія SpaceX одержала дозвіл на запуск Starship від Федерального управління авіації США.

Перший запуск Starship відбувся 20 квітня. Під час першого запуску ракети-носія Starship частина двигунів Raptor, встановлених на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу. Це спричинило втрату стійкості ракети. Ілон Маск заявив, що для успішного запуску ракети може знадобитися кілька спроб.

Ракета Starship, яку розробляє Ілон Маск – ключовий елемент його плану з доставки вантажів та людей на Марс.

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