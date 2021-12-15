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Запуск космического телескопа James Webb снова отложили из-за проблем со связью

Автор: Ольга Белей

Телескоп James Webb, который разрабатывали европейское и канадское космические агентства, а также NASA, планируют запустить не ранее 24 декабря. Это связано с проблемами со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

"Команда инженеров космического телескопа James Webb работает над проблемой связи между телескопом и ракетой-носителем. Это отсрочит дату запуска не ранее пятницы, 24 декабря", – говорится в сообщении NASA.

При этом уточняется, что дополнительная информация будет доступна ​​17 декабря.

Отметим, что впервые запуск James Webb был запланирован на 2007 год. Однако в 2021 году его запуск откладывали по меньшей мере три раза.

Изначально старт миссии James Webb планировался на 18 декабря. Специалисты готовились пристыковать James Webb к адаптеру ракеты-носителя Ariane 5, используемого для интеграции аппарата с верхней ступенью ракеты. Однако в результате внезапного и незапланированного отстегивания одного из стяжных зажимов, который удерживает телескоп прикованным к адаптеру, по всему телескопу прошла вибрационная волна. Из-за этого запуск снова перенесли.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что запуск телескопа James Webb перенесли вследствие инцидента, который произошел во время испытаний.

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NASA