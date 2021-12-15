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Запуск космічного телескопа James Webb знову відклали через проблеми зі зв'язком

Автор: Ольга Белей

Телескоп James Webb, який розробляли європейське і канадське космічні агентства, а також NASA, планують запустити не раніше 24 грудня. Це пов'язано з проблемами зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.

"Команда інженерів космічного телескопа James Webb працює над проблемою зв'язку між телескопом і ракетою-носієм. Це відстрочить дату запуску не раніше п'ятниці, 24 грудня", – йдеться в повідомленні NASA.

При цьому уточнюється, що додаткова інформація буде доступна 17 грудня.

Відзначимо, що вперше запуск James Webb був запланований на 2007 рік. Однак у 2021 році його запуск відкладали щонайменше три рази.

Спочатку старт місії James Webb планувався на 18 грудня. Фахівці готувалися пристикувати James Webb до адаптера ракети-носія Ariane 5, використовуваного для інтеграції апарату з верхнім щаблем ракети. Однак в результаті раптового і незапланованого відстібання одного з стяжних затискачів, який утримує телескоп прикутим до адаптера, по всьому телескопу пройшла вібраційна хвиля. Через це запуск знову перенесли.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що запуск телескопа James Webb перенесли внаслідок інциденту, який стався під час випробувань.

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NASA