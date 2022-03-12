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Запугать мир. Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов

Автор: Илона Свиридова

По данным украинской разведки, Российская Федерация прорабатывает два варианта ядерного шантажа, которые могут быть реализованы в Украине. Главная цель - запугать мир ядерными взрывами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

"У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит только от них. Первый - это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе - применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же", - отметил глава военной разведки Кирилл Буданов.

По его словам, в любом случае российское руководство планирует обвинить в катастрофе именно Украину. При этом он подчеркнул, что Москва не впервые прибегает к ядерному шантажу. В частности, были обстрелы блоков Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого есть экспериментальный ядерный реактор.

"Это все цель устрашения. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - добавил Буданов.

Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты провели бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове.

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Кирилл БудановЯдерная войнаВойна России против Украины