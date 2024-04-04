UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без запровадження в Україні регламенту REMIT повна інтеграція в енергоринок ЄС неможлива, - Д.Трейдінг

Фото: без запровадження в Україні регламенту REMIT повна інтеграція в енергоринок ЄС неможлива (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки посиленню інтеграції українського енергоринку у європейський можна розв’язати проблему з прибутковістю "зеленої" генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Д.Трейдінг" Дмитра Маляра.

"Ринкові обмеження взагалі можуть довести бізнес до депресії. Міжнародні трейдери не працюють в Україні, тому що їм тут немає чого робити. Ситуацію здатне змінити посилення інтеграції з європейським ринком. Це дозволить більшу варіативність у торгівлі за годинами та місяцями, пропонувати фіксовані ціни та навіть розв'язати проблеми з прибутковістю "зеленої" генерації", - сказав він.

Маляр пояснив, що у Євросоюзі ринки газу та електроенергії доволі фінансово ємні. І для того, щоб краще інтегруватися "Д.Трейдінг" використовує досвід своїх іноземних офісів у Хорватії та Швейцарії.

"Стикаємося з тим, що кожного дня маємо значне фінансове навантаження на всі трансакції. В Україні енерготрейдинг наразі не оперує такими сумами", - наголосив Маляр.

Також він підкреслив, що для повноцінної інтеграції в енергоринок Європи в Україні треба запровадити регламент REMIT, що має забезпечити доброчесну поведінку ринкових гравців.

"Тому що без REMIT, синхронізації основних регуляторних вимог, повноцінний market coupling з Європою неможливий", - наголосив Маляр.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзЕлектроенергія