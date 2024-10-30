Запровадження європейського екологічного мита СВАМ слід відтермінувати на державному рівні, - "Метінвест"

Але зараз Україна не має змоги модернізувати своє виробництво у відповідності до європейських норм, тож введення цього податку треба відтермінувати, щоб не втратити конкурентоздатність на світовому ринку.



Вона висловила думку, що Україні, замість введення додаткового регулювання до наявних податків, потрібно створити новий податок, аналогічний європейському. Але його запровадження має бути поступовим, оскільки стимулювання екологічної поведінки потребує великих інвестицій.

Вона нагадала, що металургійні підприємства в Європі отримали мільярди євро державної підтримки на переобладнання.

"На жаль, під час війни Євросоюз чи МВФ таких інвестицій в екологічні програми робити не буде, тому і впровадження СВАМ також треба відтермінувати на державному рівні. Якщо ж екологічні податки запровадять без грантів та інвестицій, це буде ще один мінус для конкурентоспроможності України на світовому ринку", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило: Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.