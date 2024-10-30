Введение европейской экологической пошлины СВАМ следует отсрочить на государственном уровне, - "Метинвест"

Но сейчас у Украины нет возможности модернизировать свое производство в соответствии с европейскими нормами, поэтому введение этого налога нужно отсрочить, чтобы не потерять конкурентоспособность на мировом рынке.



Она выразила мнение, что Украине вместо введения дополнительного регулирования к имеющимся налогам нужно создать новый налог, аналогичный европейскому. Но его введение должно быть постепенным, поскольку стимулирование экологического поведения требует больших инвестиций.

Она напомнила, что металлургические предприятия в Европе получили миллиарды евро государственной поддержки по переоборудованию.

"К сожалению, во время войны Евросоюз или МВФ таких инвестиций в экологические программы делать не будет, поэтому и внедрение СВАМ также нужно отсрочить на государственном уровне. Если же экологические налоги будут введены без грантов и инвестиций, это будет еще один минус для конкурентоспособности Украины на мировом рынке", - сказала она.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.