Запроваджені санкції США обмежать поставки російської нафти до Китаю та Індії, - ЗМІ

Агентство нагадує, що в п'ятницю Мінфін США запровадив санкції проти російських виробників нафти "Газпром нафту" і "Сургутнефтегаз", а також 183 судна, що перевозили російську нафту. Це своєю чергою стало метою вилучення доходів, які Москва використовувала для фінансування війни з Україною.

Як відомо, багато з танкерів транспортують нафту до Індії та Китаю, оскільки західні санкції та цінова межа, запроваджена країнами G7 у 2022 році, перерахували торгівлю російською нафтою з Європи до Азії. Крім того, деякі танкери також переводили нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

За словами двох китайських торгових джерел, експорт російської нафти серйозно постраждає від нових санкцій, які змусять китайські незалежні нафтопереробні заводи скоротити обсяги переробки в майбутньому.

Провідний аналітик з вантажоперевезень компанії Kpler Метт Райт повідомив, що серед суден, які нещодавно потрапили під санкції, 143 - це нафтові танкери, на яких торік було переведено понад 530 млн барелів російської нафти, що становить близько 42% від загального обсягу морського експорту сирої нафти. Він додав, що з них близько 300 млн барелів було відправлено до Китаю, а більша частина решти обсягу - до Індії.

"Ці санкції значно скоротять флот суден, які можуть доставляти сиру нафту з Росії в короткостроковій перспективі, що призведе до зростання фруктових ставок", - сказав Райт.

Сінгапурський трейдер повідомив, що за останні 12 місяців зазначені танкери відправляли в Китай близько 900 тисяч барелів російської сирої нафти на добу.

Reuters пише, що за перші 11 місяців минулого року імпорт російської сирої нафти в Індію зріс на 4,5% у річному обчисленні до 1,764 млн барелів на добу, або 36% від загального імпорту Індії. Обсяг до Китаю, включно з поставками трубопроводами, зріс на 2% до 99,09 млн метричних тонн (2,159 млн барелів на добу), або 20% від загального імпорту за той самий період.

Імпорт Китаю в основному складається з російської нафти марки ESPO Blend, що продається за цінами, вищими за встановлену межу, в той час як Індія купує в основному нафту марки Urals.

Аналітик Vortexa Емма Лі заявила, що експорт російської нафти марки ESPO Blend буде зупинено, якщо санкції суворо дотримуватимуться. Однак додала, що це залежатиме від того, чи зніме обраний президент США Дональд Трамп ембарго, а також від того, чи визнає Китай санкції