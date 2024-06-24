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"Запросили у салон автівки". В ТЦК прокоментували конфлікт з чоловіком у Львові

Понеділок 24 червня 2024 14:27
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"Запросили у салон автівки". В ТЦК прокоментували конфлікт з чоловіком у Львові Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові виник конфлікт між військовими територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.

Що передувало

В мережі почало ширитись відео на якому представники ТЦК, а також правоохоронці намагались силою посадити чоловіка в мікроавтобус. Останній пручався й виставляв ногу, аби не дати військовим зачинити двері автомобіля.

Завадити військкомату також намагалась жінка, яка й записувала відео. До неї підійшов правоохоронець та показав посвідчення, втім у конфлікт між ТЦК та чоловіком не втручався.

Що кажуть у ТЦК

В ТЦК заявили, що інцидент стався на вулиці Замкова. Військові помітили громадянина призовного віку, зупинились та запитали про військово-облікові документи. Після того як чоловік надав їх, військовослужбовці заявили йому, що востаннє він з'являвся у військкоматі 9 років тому. Після цього чоловіка "запросили у салон автівки", щоб виписати йому повістку.

"У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт", - додають у ТЦК.

Зокрема у ТЦК відзначають, що чоловіка нібито не били. Зрештою йому виписали повістку й відпустили.

Реакція чоловіка

Чоловік, якого "запросили до авто", пізніше записав відео у якому заявив, що заява ТЦК нібито не відповідає дійсності. За його словами, повістку йому не виписали, а натомість забрали тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, яке він носив з собою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно стався конфлікт між ТЦК та медиками, внаслідок чого під будівлею військкомату почався протест.

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Львів ТЦК
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