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Запрошення України в НАТО не прив'язане до саміту в Вашингтоні: Стефанішина пояснила причину

Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Запрошення України до НАТО не прив'язане до саміту, який буде проходити у Вашингтоні з 9 по 11 липня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної

За її словами, НАТО немає звички прив'язувати важливі рішення до проведення самітів. Саме тому запрошення України вступити в Альянс не обумовлене чіткими строками.

"Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути в будь-який момент", - вважає вона.

Саміт НАТО

Саміт НАТО у Вашингтоні - саміт НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні і буде присвячений 75-річчю Альянсу. Саміт був офіційно запропонований у 2023 році під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Сполучені Штати Америки розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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