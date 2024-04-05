Запрошення України в НАТО не прив'язане до саміту в Вашингтоні: Стефанішина пояснила причину

За її словами, НАТО немає звички прив'язувати важливі рішення до проведення самітів. Саме тому запрошення України вступити в Альянс не обумовлене чіткими строками.

"Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути в будь-який момент", - вважає вона.

Саміт НАТО

Саміт НАТО у Вашингтоні - саміт НАТО, який відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні і буде присвячений 75-річчю Альянсу. Саміт був офіційно запропонований у 2023 році під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Сполучені Штати Америки розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" вступу України до НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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