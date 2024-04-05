Приглашение Украины в НАТО не привязано к саммиту в Вашингтоне: Стефанишина назвала причину

По ее словам, НАТО не имеет привычки привязывать важные решения к проведению саммитов. Поэтому приглашение Украины вступить в Альянс не обусловлено четкими сроками.

"Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, может быть с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент", – считает она.

Саммит НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне – саммит НАТО, который состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию Альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты рассчитывают обсудить разработку "дорожной карты" вступления Украины в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.